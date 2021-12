mardi 21 décembre 2021 • 189 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

Durant les prochaines 24 heures, le ciel sera majoritairement nuageux sur l’ensemble du pays avec des risques de pluies fines sur les localités Centre (Dakar, Thiès, Mbour, Fatick, Kaolack, Diourbel, Linguère) et Nord-est du territoire.

En outre, des particules de poussière seront notées sur les régions Est du pays au courant de la journée. La sensation de chaleur sera relativement moins marquée, en raison de la forte couverture nuageuse, avec des températures maximales entre 29°C à Dakar et 36°C à Kédougou.

La fraîcheur nocturne et matinale persistera sur l’ensemble du pays. Les visibilités seront progressivement réduites par la présence de poussière.

Les vents Mouvement précipité seront majoritairement de secteur Nord à Nord-est et d’intensités faibles à modérées. Les conditions météorologiques en mer Vague resteront favorables le long des côtes sénégalaises.