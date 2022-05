samedi 21 mai 2022 • 148 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l'Extérieur, Moise Sarr a prononcé, ce jeudi 19 mai 2022, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies à New York, une allocution lors du Premier Forum d’examen des migrations internationales IRMF.

Cette occasion lui a permis de revenir sur les différentes actions que le Sénégal a menées depuis 2018, année d’adoption du Pacte Mondial pour des Migrations sûres, ordonnées et régulières.

Il a évoqué les mesures prises, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky SALL, et qui visent une meilleure gouvernance nationale de la migration.

Les dernières belles initiatives dans le cadre de la territorialisation de notre politique migratoire, avec notamment l'opérationalisation les Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi des migrants de retour et d’accompagnement des potentiels migrants ont été magnifiées.

De même, les différents mécanismes de promotion et d’engagement de notre vaillante diaspora au service du développement des terroirs d'origine ont été au cœur de mon speech.

Il a félicité et encouragé l’ensemble des acteurs de la migration de notre pays pour les remarquables et importants acquis obtenus.

Par ailleurs, la future coprésidence franco-sénégalaise du Forum Mondial Migration et Développement nous offre déjà l’opportunité de renforcer notre leadership sur ces questions et de mieux vulgariser notre option, qui au delà du tout sécuritaire, met l’accent sur le nexus migration et développement, facteur de progrès.

Ses vifs remerciements, enfin, à l'Ambassadeur M. Cheikh NIANG (REPSEN) et à toute son équipe pour toutes les dispositions prises pour la réussite de sa participation.