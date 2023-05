For Africc : Suivez la visite inaugurale du village de l’économie créative

mercredi 24 mai 2023

iGFM (Dakar) C’est parti pour le plus grand rendez-vous de l’économie créative qui réunit à Dakar, les acteurs les plus pertinents, les créateurs, le secteur privé et les institutions publiques. En effet, le président de la Fondation Youssou Ndour a présidé l’inauguration du village composé de 40 stands et initié dans le cadre du grand Forum Africain pour les industries Culturelles et Créatives, prévu du 24 au 26 Mai 2023. Près de 2000 vont participer à ce rendez-vous.

Publié par Birame Ndour editor