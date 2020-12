mercredi 2 décembre 2020 • 190 lectures • 0 commentaires

International 2 heures Taille

Plus jeune président de la Ve République à son élection en 1974, « VGE » est décédé à un âge également record, 94 ans.

20e président de la République française, Valéry Giscard d’Estaing est décédé à l’âge de 94 ans, ce mercredi 2 décembre 2020.

Hospitalisé en cardiologie à Tours depuis la mi-novembre, l’ancien chef de l’Etat (1974-1981) avait déjà été hospitalisé à l’hôpital Pompidou à Paris à plusieurs reprises il y a quelques années pour la pose de stents. Il avait également été brièvement hospitalisé mi-septembre à Paris pour une infection aux poumons.

Plus jeune président de la Ve République à son élection en 1974, à 48 ans, Valéry Giscard d’Estaing prône alors une « société libérale avancée », faisant notamment voter l’abaissement de la majorité civile à 18 ans, la dépénalisation de l’avortement et le divorce par consentement mutuel. Son septennat, qui voit le développement du train à grande vitesse et la relance de l’industrie nucléaire française, est marqué par la fin des « Trente glorieuses » et le contrecoup économique des chocs pétroliers.

Président académicien

Redevenu député puis président du conseil régional d’Auvergne, il est ensuite élu président du parti centriste UDF. Ce fervent européiste est ensuite élu député européen, avant de se retirer de la vie politique pour siéger au Conseil constitutionnel à partir de 2004. Auteur de plusieurs essais et romans, il avait été élu en 2003 à l’Académie française et était devenu, en 2017, le président de la République française à la plus grande longévité.

Il avait fait l’une de ses dernières apparitions publiques le 30 septembre 2019 lors des obsèques à Paris d’un autre président de la République, Jacques Chirac, qui avait été son premier Premier ministre de 1974 à 1976.

Il avait aussi fait parler de lui en mai dernier, étant visé par une enquête pour agression sexuelle après la plainte d’une journaliste allemande qui l’accusait de lui avoir touché les fesses lors d’une interview plus d’un an plus tôt.

L'Obs