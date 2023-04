dimanche 16 avril 2023 • 405 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) La Plateforme de lutte des forces vives de la nation (F24) est née ce dimanche 16 avril 2023. Un de ses objectifs principaux : se battre contre une troisième candidature de l’actuel président de la République.

Portée par 112 entités, le F24 a pour mission de mobiliser les concitoyens sénégalais pour obtenir entre autres, le respect par le président Macky Sall de la constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un 3ème mandat "illégale et illégitime".



La plateforme compte aussi se battre pour la suppression des articles L29 et L30 et de tout autre article du code électoral et de tous les artifices juridico politiques telles que le parrainage et «les verdicts commandités ayant empêché ou susceptibles de rendre inéligible des prétendants à la présidentielle de 2024 en dehors de règles définies de manière consensuelle», renseigne Mouhamadou Mbodj.



Ladite plateforme réclame aussi la libération des détenus politique et la cessation des interdictions de manifestations, la création de conditions optimales et consensuelles d’une élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente en 2O24.



«Le F24 compte se dresser devant le régime en place pour s’opposer farouchement à cette tentative de confiscation de droits et invite les sénégalais à se mobiliser le 12 mai 2023 pour une grande mobilisation contre la troisième candidature anticonstitutionnelle de Macky Sall», ajoute M. Mbodj, qui a lu la déclaration de lancement de la plateforme.