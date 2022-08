mercredi 24 août 2022 • 261 lectures • 0 commentaires

Société 51 mins Taille

À un an de la production des premiers barils de gaz naturel liquéfié, Bp et Kosmos mettent les bouchées doubles. Ce mercredi, le major britannique, majoritaire dans le gisement transfrontalier entre la Mauritanie et le Sénégal, a présenté son Quartier général.

Bp renseigne que la structure des quartiers d’habitation et de services (QU), qui hébergera les travailleurs chargés de la production du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), est arrivée au terminal de la plate-forme de GTA, au large de la Mauritanie et du Sénégal.



Outre l’hébergement de 216 personnes, elle comprend les équipements nécessaires à l’exploitation du terminal GNL offshore, notamment une centrale électrique, une station de traitement des eaux et le poste de contrôle du terminal. L’hébergement moderne et de grand standing a été conçu pour permettre au personnel, de vivre et de travailler confortablement ensemble en mer. La structure mesure 95 mètres de long, 70 mètres de large et pèse plus de 10.000 tonnes.



Le QU sera le point névralgique du terminal de la plate-forme GTA, situé à 10 km au large de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Il hébergera aussi le navire flottant de gaz naturel liquéfié (FLNG) qui refroidira et liquéfiera le gaz. Le terminal assurera également l’acheminement en toute sécurité du gaz liquéfié vers les méthaniers, indique Bp.



Le QU a été construit en Chine et la structure est transportée et installée par un consortium regroupant Eiffage et Saipem.