iGFM - (Dakar) La vidéo a été virale sur les réseaux sociaux. Elle a été présentée comme des ouvriers qui retiraient les rouleaux de gazon synthétique du stade de Tivaouane, à la demande du maire sortant, parce qu'ayant perdu les élections municipales. Mamadou Diagne Sy Mbengue, l’édile déchu, s’est expliqué face à la presse.

« Des informations fallacieuses ont été distillées sur les réseaux sociaux. Pour rappel j’avais fait don à la population tivaouanoise d’une pelouse synthétique de 7500 mètres carrés, de la reprise des grilles de protection et de la pose de projecteurs solaires. La réception a été faite de façon officielle (…)



Mais l’entrepreneur nous a fait part, qu’à la suite de l’accord que nous avions trouvé, il avait mobilisé des équipes pour démarrer la pose du gazon synthétique. Et que par ailleurs, les conditions de stockage et de sécurité n’étaient pas optimales (…)"



"Certains qui ont voulu nous salir,

ont vite fait de dire que le maire, qui a perdu les élections,

est en train de récupérer le gazon synthétique"



"Il a estimé que les conditions sécuritaires et de stockage n’étaient pas optimales et qu’il se proposait de récupérer les rouleaux pour les mettre en sécurité et en condition optimale de stockage. C’est lui le technicien, c’est lui qui sait pourquoi il nous a parlé de cela. Dès lors, on lui a donné l’autorisation de le faire pour sécuriser le gazon au bénéfice des tivaouanois.



Mais hier, les populations qui n’avaient pas compris cela, et certains qui ont voulu nous salir, ont vite fait de dire que le maire qui a perdu les élections, est en train de récupérer le gazon synthétique qu’il avait fait don aux tivaouanois. Je vous dit qu’il n’en est rien.»