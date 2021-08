samedi 14 août 2021 • 110 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ces dernières semaines, la gendarmerie nationale a opposé une farouche lutte au faux monnayage. Un fléau qui semble gagner du terrain au Sénégal.

La gendarmerie nationale a saisi plus d’un milliard d’euros en faux billets. Ce, de juillet à aujourd’hui. Soit en un mois environ. «Au total, les unités de gendarmerie ont saisi prés de 695.000.000 de francs CFA en fausses monnaies et arrêté 12 individus», informent les pandores.



La première saisie du mois de juillet a été opérée par la Brigade de Keur Massar. Elle a mis la main sur 475.000.000 de francs CFA en faux billets. Puis, le samedi 1 août 2021, une autre opération a permis de mettre la main sur 3 individus dont un étranger en possession d'un lot de matériels destinés à la confection de billets de banque au quartier Mtoa. 860.000 francs CFA en fausses coupures ont été également saisis.



Au cours de la même période, la section de recherches de Dakar a arrêté des individus détenant une importante quantité de faux billets conditionnés dans des paquets 50, 100, 200 et 500 Euros.



Les gendarmes disent avoir pu faire cette moisson, grâce à des outils d'investigation performants et la surveillance des circuits d'écoulement. Ils ont permis «à la gendarmerie de neutraliser ces réseaux criminels de la contrefaçon qui ont recours de płus en plus aux technologies numériques.»



Les pandores en profitent pour inviter les populations à plus de vigilance et une véritable collaboration pour une lutte efficace. Ce, en signalant toute découverte ou agissements suspects.