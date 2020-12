lundi 28 décembre 2020 • 310 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Leader du Mouvement ''Agir'', Thierno Bocoum a indiqué que l'Etat du Sénégal a failli dans la gestion de la Covid-19.

Selon lui, il y a eu plus de problèmes dans cette gestion et c'est à cause du gouvernement qui "copie sur la France."

Il a relevé notamment des manquements dans la distribution des vivres.

Saluant néanmoins l'excellent travail du personnel de Santé, l'homme politique soutient qu'il reste beaucoup à faire dans la gestion de cette pandémie. "C'est Dieu qui a sauvé le Sénégal. L'Etat a complètement failli."

Bocoum a par ailleurs appelé à plus de visibilité dans le jeu politique. Car, il pense qu'il faut oser.