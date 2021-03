Grabuge au bureau du juge, nouvelle levée d’immunité : Me Tall explique

iGFM - (Dakar) Il y a eu un peu de grabuge au bureau du Juge Samba Sall, qui doit auditionner Sonko ce vendredi. En effet, les avocats de ce dernier ont déclaré que leur client a été introduit en leur absence. De plus, révèle Me Tall, en plus du dossier de viol présumé, le Juge a ouvert un autre dossier pour appel à l’insurrection.

«On a refusé l’accès au bureau à tous les avocats de Sonko et pendant 25 minutes Sonko était en l’absence de ses avocats. L’autre information, c'est que nous venons d’apprrendre que le doyen des Juges a écrit une seconde lettre aux fins de levée d’immunité parlementaire de Ousmane Sonko dans la procédure des 19 militants arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour des faits d’appel à l’insurrection. C’est cela l’information", a expliqué Me. Tall, membre du collectif des avocats de Sonko. Suivez sa déclaration en Vidéo.







Sonko seul dans le bureau du doyen des juges . Ses avocats refusés d’accès .#FreeSenegal #WhatsHappeningInSenegal pic.twitter.com/BZgjIAE5Bp

— NesTine Tsunade🌹🇬🇼🇸🇳 (@MEA_Gms) March 5, 2021

Ndeye Rokheuya THIANE

