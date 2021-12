mardi 30 novembre 2021 • 809 lectures • 0 commentaires

Les populations sénégalaises, surtout dakaroises, risquent d’être confrontées à de réels problèmes demain mercredi. Les travailleurs du secteur des transports iront en grève illimitée à partir de ce mardi à minuit. Ils sont regroupés au sein du cadre unitaire des transporteurs routiers du Sénégal. Gora Khouma, leur porte-parole, explique.

"Nous lançons ce mot d’ordre pour que tous les acteurs routiers sachent qu’à partir de Zéro heure aujourd’hui, qu’il n’y aura pas de mouvement dans le secteur des transports. Il s’agit de tous les véhicules de transport de marchandises et de passagers. Quelle que soit la taille et la catégorie. C’est le transport qui va en grève."



Les motifs



"Il y a un point qui préoccupe toute le monde: il s’agit des tracasseries routières dont tout le monde souffre. Il y a aussi d’autres points. Mais le point essentiel concerne les tracasseries de la police, la gendarmerie et la douane. Onze autres points sont aussi considérés comme des priorités."