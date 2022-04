samedi 23 avril 2022 • 159 lectures • 0 commentaires

iGFM - Alpha condé est, à présent libre. Il peut vaquer à ses occupations et recevoir chez lui, a indiqué le comité national de rassemblement pour le Développement (Cnrd)

«Le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) et son Président, SE le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président de la Transition et Chef Suprême des Armées, informent l'opinion nationale et internationale, que l'ancien Président de la République, le Professeur Alpha CONDE est libre», lit-on dans un communiqué de presse publié par la présidence guinéenne.

Toutefois, précise le Cnrd, le président déchu demeurera à l'actuelle résidence de son épouse jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction de son domicile privé. «Tout en continuant de bénéficier d'une protection adéquate, il pourra recevoir à sa demande les membres de sa famille biologique, politique, des amis ou proches», indique la junte.