mardi 20 octobre 2020 • 351 lectures • 0 commentaires

iGFM - La situation post-électorale est tendue en guinée. Après les heurts d’hier lundi, ce mardi, un calme précaire est revenu à Conakry. Mais, la maison du leader de l’Ufdg, Cellou Dallein Diallo, a été quadrillée par les forces de l’ordre. C’est du moins, c’est qu’il a indiqué dans un tweet.

«Je suis actuellement bloqué chez moi: mon domicile est encerclé par la police et la gendarmerie qui interdisent toute entrée et toute sortie. Ne pouvant faire face à la vérité des urnes, le régime anti-démocratique d’Alpha Condé tente de s’imposer par la force. Il est temps pour la Guinee de tourner la page de ce régime liberticide et fratricide», a-t-il alerté.

Pour rappel, hier lundi, le candidat à la présidentielle guinéenne informait aussi que les forces de l'ordre ont tiré sur la foule, entraînant la mort de trois jeunes garçons et plusieurs blessés par balles.