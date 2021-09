Guinée: La vérité sur "le marabout" qui a participé à l'arrestation d'Alpha Condé

lundi 6 septembre 2021

iGFM-(Dakar) Le Comité national de rassemblement et du développement (CNRD) qui a mené le coup d’Etat en Guinée a apporté des précisions sur l’image qui circule sur les réseaux sociaux et qui laisse croire à certains internautes qu’un féticheur aurait participé à l’arrestation d’Alpha Condé. Selon la Junte militaire, l’homme sur la photo est membre des forces spéciales et non un marabout même si son accoutrement laisse apparaitre le contraire.

«L’homme, en premier plan, se nomme Michel Lamah» a précisé le comité national de rassemblement et du développement (CNRD) selon quelques médias Guinéens. D’autres sources révèlent même que Michel Lamah aurait même piloté l’opération militaire qui a conduit à l’arrestation de l’ancien président Guinéen.



Publié par Birame Ndour editor