jeudi 9 septembre 2021 • 460 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Les militaires au pouvoir, en Guinée, ont procédé à l'arrestation de deux soldats qui, de leur avis, se sont rendus coupables d'actes peu honorables.

La décision a été communiquée hier à la télévision nationale guinéenne. Les putschistes, en Guinée, ont décidé de l’arrestation et de la radiation de l’armée de deux soldats de 2ème classe F. Abdoul et de D. Djibril. Ils sont accusés de vandalisme et de pillage des biens des populations qu’ils sont censés protéger. Ils seront poursuivis en justice.



Aussi, dans leur communiqué, les nouveaux maîtres de la Guinée alertent les populations sur les agissements d'individus qui soutirent de l'argent en leur nom. «Le CNRD invite ces opérateurs à ne pas céder à ces pratiques peu honorables. Dans les jours à venir, un numéro vert sera mis à la disposition de la population.»



Le Cnrd a aussi demandé à chaque département ministériel de faire son bilan et de le lui déposer vendredi à 18 heures précises. Ils ont aussi procédé au remplacement de certaines autorités militaires par leurs adjoints.