lundi 22 mars 2021

iGFM – (Dakar) Elle aurait voulu rejoindre un homme rencontré via les réseaux sociaux. Le corps d’Alicia Faye, 25 ans, avait été découvert samedi dernier, à Cayenne, le jour même de son arrivée en Guyane. Une semaine après, un couple se trouve en garde à vue depuis mercredi. De source proche du dossier, la prolongation exceptionnelle de la garde à vue des suspects est motivée par des soupçons des enquêteurs quant à « un trafic de stupéfiants » en toile de fond.

Alicia Faye avait été retrouvée sans vie, tuée d’une balle dans la tête, par des riverains il y a une semaine dans le quartier « Raban/Baduel » de Cayenne. La veille, indique-t-on de source judiciaire, la jeune femme originaire de la région bordelaise avait pris l’avion depuis l’aéroport d’Orly. Selon le journal France Guyane, Alicia Faye avait déjà effectué en février un aller-retour entre la Métropole et la Guyane.

Interrogé par Guyane la 1ère radio, Bernard Faye, le père de la victime, avait confié mardi qu’il ne savait pas que sa fille était en Guyane. « On a commencé à s’inquiéter quand on n’a plus eu de nouvelles de son portable », a-t-il expliqué. « On ne savait pas qu’elle était en Guyane. Elle est partie parce qu’elle était avec un Guyanais qui l’a rabattue sur la Guyane en lui brouillant la tête ou je ne sais pas par quel moyen… », a ajouté son père. « Alicia nous a caché qu’elle allait en Guyane, elle nous a dit qu’elle partait à Paris, elle est sûrement partie sur un coup de tête », a ajouté auprès de la radio Jacqueline Faye, la mère d’Alicia.

Avec Leparisien





