mercredi 18 janvier 2023 • 332 lectures • 1 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le livre de Yérim Seck fait déjà des vagues. En effet, à peine paru, que des menaces de poursuites se font jour. Seydina Oumar Touré, l'ex capitaine de la gendarmerie, a annoncé une plainte contre le journaliste. Ci-dessous sa tribune à ce sujet.

"J’ai lu avec surprise quelques extraits du nouveau livre de monsieur Cheikh Yerim Seck, dont je m’abstiens de citer le titre, notamment les pages 186 et 187, dans lesquelles il m’accuse de faits graves.



Ces déclarations sont inexactes, scandaleuses et témoignent d'une étroitesse d'esprit de la part de quelqu'un qui bénéficie malheureusement d'une grande audience.



Le temps opportun nous nous réserverons cette fois, le droit de saisir les juridictions compétentes pour permettre à monsieur Seck de fournir la preuve de ses déclarations que je considère mensongères d’ores et déjà."