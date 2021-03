jeudi 11 mars 2021 • 129 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor s'est exprimé sur l'annulation à la dernière minute de la Coupe d'Afrique des Nations U17, en raison des restrictions du pays hôte le Maroc dominé par le coronavirus.

"C'est une grande déception. Dès que le responsable de la CAF s'est présenté, la première question que le capitaine a posé c'est : "pourquoi vous avez annulé notre tournoi? Donc, cela veut tout dire. Ils étaient sur le point de vivre un rêve d'enfant qui était de porter le maillot et jouer la première CAN de leur histoire", a dit Senghor présentement à Rabat pour l'élection de la Confédération Africaine de footballm (CAF), prévue, ce vendredi.

Comprendre la déception des lionceaux

"Je pense qu'on peut comprendre qu'ils (lionceaux) soient déçus légitiment et malheureusement il fallait leur tenir un bon discours pour qu'ils comprennent on recule pour mieux sauter. Il faut qu'ils se préparent aux échéances futures. Depuis quelques années, on leur a dit quand nous commençont une campagne avec une génération c'est pour aller très loin dans le temps avec elle. J'ai cité l'exemple de la génération précédente avec Pape Matar Sarr qui aujourd'hui est en train même de taper aux portes de l'équipe A. Cela veut dire que ça peut aller vite pour eux. Ils vont rejoindre pour certains l'équipe U20, d'autres vont rester en U17", a-t-il expliqué, appelant aux hommes de Malick Daf qui sont au Maroc la semaine dernière, de poursuivre le travail.

Un suivi nécessaire

"Ce que nous comptons faire c'est continuer à les préparer en leur faisant jouer des tournois. Il faut aussi les garder en regroupement et dans leurs académies aussi parce que le suivi nécessaire pour cette interconnexion entre les différentes générations de nos équipes nationales doivent rester de rigueur chez nous pour que cette étape puisse être rattrapée à l'échéance supérieure c'est-à- dire avec la catégorie des U20 bientôt parce que les éliminatoires ne vont pas tarder. Mais pour ce qui reste des U17, ils auront une autre campagne à mener parce que le talent ne manque pas au Sénégal. Ils vont simplement différer leurs ambitions", soutien Senghor, qui devrait occuper le poste de 1er vice-président à la CAF suite à un consensus.

Il a par ailleurs rappelé que quand il était à Guéréo (lieu de regoupement), les cadets sénégalais "avaient promis de ramener le premier trophée continental" au Sénégal. Mais, "ils ont bien pris la chose de remettre ça pour le futur", a révélé le patron du football sénégalais, indiquant qu'il faut "compter sur eux", car "c'est une génération talentueuse qui a un mental de fer comme ils l'ont montré lors du tournoi de l'UFOA."

L'équipe devrait rentrer au Sénégal, ce jeudi à bord de la compagnie nationale.