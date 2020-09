mercredi 9 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM – (Dakar) Dans ce numéro d’info du jour nous revenons sur les inondations avec la réunion du Président Macky Sall et la visite de Oumane Sonko dans la banlieue.

Après la sortie de Macky Sall, Ousmane Sonko fera face à la presse ce mercredi à partir de 12 heures 30 au siège de Pastef sis sur la Vdn.

La conférence de presse sera précédée d'une visite de terrain du leader du Pastef auprès des populations sinistrées du département de Pikine à partir de 09h30.

Macky Sall annonce une enveloppe de 10 milliards

A la suite d’une réunion tenue au Palais, Macky Sall a annoncé une enveloppe de 10 milliards de Fcfa pour faire face aux inondations. Sur ce montant, 3 milliards de Fcfa iront directement, via des transferts d'argent, aux populations impactées, selon le Président. Les 7 milliards sont destinés aux sapeurs-pompiers et à l'Onas dans le cadre de l'évacuation des eaux.

Macky Sall informe aussi qu’il effectuera une visite de terrain pour s’enquérir de la situation.

La fille N. D, âgée de 16 ans, qui ne veut plus de son nouveau né issu d'une relation adultérine, n’a pas trouvé mieux à faire que de l'abandonner dans la rue, plus précisément à Keur Serigne bi, révèle le journal LAs.







Résidant à Diamaguène, elle s’est rendue, dimanche dernier, vers 8 heures, à Dakar. Arrivée à hauteur de Keur Serigne Bi sur l’avenue Blaise Diagne, elle y déposé son bébé. Mais, elle ignorait qu’elle était vue par un passant.

Fortement critiqué sur les réseaux sociaux par les talibés mourides pour avoir déclaré qu’il ne se rendra pas à Touba cette année, en raison de la pandémie, Me Elhadji Diouf reste figé sur sa position. «Je suis Mouride, mais je n’irai pas à Touba pour le Magal. Personne ne peut me contraindre à revenir en arrière sur ma décision. », a-t-il déclaré une nouvelle fois, sur le plateau de Dclique de la TFM.

Selon les informations de Libération, Mor Guèye alias «10 heures », Abdoulaye Ka, Mallo Sow et Mouhamadou Sow ont été placés sous mandat de dépôt vendredi dernier pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage et port d’arme au préjudice de Meïssa Diaw dit «Boy Kairé ». Mouhamed Sow fréquentait le domicile de l’ancien lutteur alors que Mallo Sow et Mor Guèye sont ses…voisins.

On en sait un peu plus sur le décès de Dame Diagne Diop, volontaire du Comité départemental de la Croix-Rouge de Rufisque. Selon la Croix-Rouge, il est mort samedi dernier suite à un accident par électrocution. Ce, en essayant de sauver un enfant contre la furie des eaux de pluie sous le Pont Dioutibeu. La même source renseigne qu'il repose depuis lundi à Diokoul. Libération online s'incline devant sa mémoire et présente ses sincères condoléances à la famille de ce héros.

La Sr arrête un cybercriminel qui a fait plusieurs victimes

Après un an de traque numérique, la Section de recherches de Dakar a mis fin aux agissements d'un cybercriminel qui a fait des centaines de victimes, dans plusieurs pays, via Facebook. Selon la Division communication de la gendarmerie, le mis en cause opérait par Sextorsion et obligeait ses victimes à lui remettre de l'argent ou d'accepter des relations sexuelles sous peine de publier des images compromettantes.

Y en a marre-Orange, la lettre de protestation est bel et bien déposée

Malgré un imposant dispositif policier dirigée par la commissaire Aïssatou Ka de Dieuppeul, les Y en a marristes ont pu atteindre leur objectif : le coordonnateur Aliou Sané, Kilifa et Cie ont été reçus par M Abdou Karim Mbengue, directeur de la communication institutionnelle et des relations extérieures de Orange.

