Italie : Un Sénégalais de 25 ans arrêté pour attouchements sexuels

IGFM – Pour attouchements sexuels contre quatre femmes, la police locale de Bari a arrêté un Sénégalais de 25 ans déjà connu de la police. Titulaire d’un permis de séjour régulier, il a de nombreux casiers judiciaires, dont certains spécifiques.

Il a été arrêté sur le fait alors qu’il tâtonnait deux femmes dans la rue. Ce sont les cris des victimes qui ont attiré l’attention des agents qui étaient déjà sur ses traces pour un autre épisode survenu peu de temps auparavant. Les faits remontent à mercredi soir, vers 20h30. Une patrouille a été approchée à Capruzzi par une femme qui a crié pour avoir subi des violences avec tâtonnement des seins et des parties intimes par un jeune homme noir.

L’homme a été identifié après quelques minutes à Largo Ciaia par une autre patrouille alors qu’il utilisait la même violence contre deux autres femmes qui criaient au secours. Arrêté par des agents, le Sénégalais de 25 ans a tenté de s’échapper mais a été poursuivi et bloqué et est maintenant en prison. Les femmes ont porté plainte et identifié l’agresseur.

Une arrestation qui a fait réagir Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur italien, sur Twitter en ces termes :«Un délinquant sénégalais de 25 ans a été arrêté à Bari après avoir tenté de violer quatre femmes. Merci à la police locale, qui a réussi à le bloquer, et en général à toutes les femmes et tous les hommes en uniforme qui risquent leur vie pour la sécurité des Italiens ».