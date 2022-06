mardi 14 juin 2022 • 359 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM (Dakar) À l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang 2022, célébrée ce 14 juin 2022, l’OMS appelle les personnes du monde entier à donner leur sang dans un geste de solidarité.

La sécurité du sang et des produits sanguins ainsi que la sécurité transfusionnelle sont des aspects essentiels des soins et de la santé publique. Ils jouent un rôle majeur dans le traitement des personnes atteintes de diverses maladies ou blessées à la suite d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé. Le besoin de sang est universel, mais l’accès à celui-ci est limité, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où les pénuries touchent particulièrement les femmes et les enfants, qui sont généralement ceux qui en ont le plus besoin.



"Donner son sang est un geste simple et altruiste"



Donner son sang régulièrement et volontairement est un geste simple et altruiste, à la portée de tous, qui permet de renforcer la communauté, de soutenir les systèmes de santé locaux et de sauver des vies.



AVEC OMS