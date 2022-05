samedi 14 mai 2022 • 49 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La foire agricole et commerciale de Kaffrine a été lancée ce samedi.

"L’avenir de notre pays réside en grande partie dans son potentiel agricole. Une agriculture durable doit nourrir la population et développer l’économie tout en limitant son impact sur l’environnement. C’est pourquoi au Sénégal la vision du président de la République, son excellence Monsieur Macky Sall, déclinée dans le plan Sénégal émergent, est de faire de l’Agriculture le moteur de la croissance économique.

Face à ces enjeux et défis, nous nous félicitations de la volonté de l’union nationale pour la promotion de l’agriculture durable à mettre en œuvre la vision du président de la République à travers cette foire agricole et commerciale au cœur du bassin arachidier du 14 au 29 mai 2022 avec pour thème central : Promotion d’une agriculture viable, levier de développement durable.

A travers cette foire vous nous permettez de prendre connaissance des opportunités d’affaires et de les exploiter, de promouvoir le consommable local et in fine le bien-être de la communauté.

Au regard de la compétence du département à promouvoir le développement, le conseil départemental, par ma voix réitère son soutien et sa disponibilité à collaborer avec l’UNAPAD pour nous libérer définitivement de la faim et de la mal nutrition.