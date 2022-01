lundi 3 janvier 2022 • 188 lectures • 0 commentaires

Six personnes sont mortes lundi dans le comté de Lamu, une région de l'est du Kenya bordant la Somalie, lors d'une attaque présumée des rebelles shebabs, a affirmé à l'AFP un responsable local. « Nous avons eu une attaque, suspectée d'avoir été commise par les shebabs, dans une localité appelée Widhu et nous avons perdu six personnes », a déclaré à l'AFP Irungu Macharia, un responsable du gouvernement local.

RFI