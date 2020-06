Kolda : Une pluie orageuse emporte plusieurs maisons à Sinthiang Lima et à Saré Konco

iGFM – (Kolda) – Une pluie orageuse qui s’est abattue dans la nuit d’hier, dimanche 14 au lundi 15 juin dans une bonne partie du Fouladou a été à l’origine d’importants dégâts dans les localités de Sinthiang Lima et de Saré Kanco, deux villages voisins situés dans la commune de Médina El Hadji à un jet de pierre de la frontière avec la Guinée Bissau. Plusieurs maisons, une quarantaine ont été littéralement dévastées par la tempête. Même si aucune vie humaine n’a été déplorée, il y a plusieurs blessés dont cinq graves et des pertes en biens inestimables, selon, les sinistrés qui viennent de passer leur première nuit à la belle étoile. Ils sollicitent l’aide des autorités et le soutien de généreux donateurs.

Jules Sall (Correspondance)