Le tournoi de football organisé par les étudiants de Koungheul, précisément à Saly escale, a été émaillé de sang. Selon le quotidien vox populi un agent de sécurité de proximité en service, y a perdu la vie lors de violents affrontements qui ont opposé les camps adverses.

Tout serait parti de la série des tirs au but. De violents affrontements ont opposé les camps adverses, les finalistes Gouye Banda et Findène. Dans ce méli-mélo, un inconnu a surpris et assené des coups de faucille à un Agent de Sécurité de Promoxité (ASP) en service à Koungheul.



Atteint dans la région du cœur, le bonhomme a rendu l'âme après son évacuation à l'hôpital Koungheul et le corps du défunt est à la morgue de ladite institution hospitalière. Plusieurs blessés graves ont également été dénombrés au cours de cette bataille rangée. Une enquête est ainsi ouverte par la Gendarmerie de la localité.