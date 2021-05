mardi 4 mai 2021 • 25 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Baye Cheikh, comme le surnomment les intimes, poussé à la sortie par le pouvoir central de DAKAR qui n’avait pas soutenu sa candidature pour une seconde mandature à la tête de l’institution, a posé ses valises en Gambie.

Selon des informations autorisées en possession de Confidentiel Afrique, Haguibou Soumaré travaille depuis quelques mois comme consultant international pour un grand groupe dont nous tairons l’identité. Sur demande de notre source, qui a beaucoup insisté en nous relant les infos.

Son expertise avérée sollicitée par cette firme fortement appréciée lui a ouvert le mercato d’autres juteux contrats au pays d’Adama Barrow. Une grosse pige qui donne des vertiges, souffle une source crédible.

L’ancien Sherpa du gouvernement du régime d’Abdoulaye Wade (Juin 2007- Avril 2009) reconverti en VRP Consultant et qui avait refusé poliment le poste de conseiller spécial du Président Alassane Ouatara, pour ne pas gêner à l’époque Macky Sall, a rasé les murs au sortir de la dernière présidentielle de 2019.

Baye Cheikh qui, après un bref passage au fonds d’investissement à Londres, rebondit et, boxe dans la cour des grands et, prend goût de plus en plus de son nouveau métier de Consulting à Banjul en s’éloignant des pesanteurs de la politique du pays. Réseau Réseau !!

Confidentiel Afrique avait révélé en exclusivité le 30 novembre 2016 la reconversion chez un fonds d’investissement privé basé à Londres (Royaume-Uni) de l’ancien Premier ministre sénégalais et Président de la Commission de l’UEMOA.

Confidentiel Afrique