iGFM - (Dakar) La Junte au pouvoir au Mali vient d’en diffuser l’information. En effet, en plein bras de fer avec la France et la Cedeao, elle informe qu’un aéronef de l’armée française de type A400 immatriculé FRBAN a effectué un vol dans son territoire, sur le trajet Abidjan – Gao – Abidjan dans la journée du mardi 11 janvier 2022. Ce, en toute illégalité.

«Ledit aéronef qui était en violation manifeste de l’espace malien avait à la fois éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et coupé la communication avec les organismes maliens de contrôle aérien », déclarent les autorités du Mali dans leur communiqué de presse.



Elles dénoncent une violation de leur espace aérien par la France qui, disent-elles, a pourtant décidé de soutenir les sanctions de la Cedeao, parmi lesquelles figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ses pays membres avec le Mali.



Assimi Goïta et ses Hommes en ont profité pour avertir la France, en ces termes : «Le gouvernement malien, tout en prenant à témoin l’opinion nationale et internationale, décline toute responsabilité relative aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer en cas de nouvelle violation de notre espace aérien.»