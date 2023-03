Le programme, qui doit démarrer en avril, vise à reproduire le succès d'un programme de migration circulaire de 22 ans avec le Maroc. Programme dans lequel, environ 15 000 travailleurs saisonniers sont amenés à travailler chaque année dans le secteur agricole espagnol pendant une durée limitée avant de rentrer chez eux.



Selon Reuters, le plan sénégalais fait suite à un programme pilote avec le Honduras qui a fait venir 250 travailleurs en 2022. Cette année, jusqu'à 415 travailleurs honduriens et 102 équatoriens sont venus cueillir des baies, restant en moyenne cinq mois.



L'Espagne est aux prises avec une immigration clandestine provenant du Sénégal depuis des décennies. En 2006, l'arrivée de plus de 30 000 migrants sénégalais aux îles Canaries a été résolue par un accord de vigilance accrue de la police des frontières de l'UE sur les bateaux quittant Dakar en échange d'une aide et d'un engagement à accueillir des travailleurs légaux.



Le programme a eu ses problèmes de démarrage. Un projet pilote en 2019 a échoué après que seulement 18 travailleurs sénégalais sur 47 soient rentrés chez eux.