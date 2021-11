mercredi 3 novembre 2021 • 403 lectures • 0 commentaires

iGFM- Poursuivi pour vol d’un chèque de 1 million Fcfa au préjudice de son oncle, Mamedou Dianka écope 3 mois de prison ferme. Le prévenu a acheté avec la somme volée deux iPhones X pour lui et sa copine, avant de louer pendant 4 jours un appartement meublé à la cité Mixta, en compagnie de sa copine et de ses amis.

Mamedou Dianka doit être incontestablement le canard boiteux de sa famille. L’étudiant a, au courant du mois d’octobre dernier, volé un chèque d’un million Fcfa de son oncle, Pape Boubacar Ka. Ce dernier, devant aller en Europe pour un voyage de 15 jours, l’a fait venir à son domicile sis à Ouest-Foire, pour qu’il tienne compagnie à sa grand-mère. Il a ainsi laissé à la vieille un chèque qui devrait servir à couvrir les besoins urgents et pressants de la famille. Sans arrière-pensée, la vieille avait déposé ledit chèque sur la table basse de leur salon, sous les yeux de son petit-fils Mamedou, qui n’avait rien raté de la scène. Après le départ de son oncle, l’étudiant a attendu que sa grand-mère se retire pour subtiliser le chèque. Sans tarder, il est allé à la banque de l’Habitat le lendemain du forfait, pour le retirer.



Accompagné de son ami, Pape Barro Diop, il s’est rendu au marché pour acheter deux Iphone X à 200 000 Fcfa pour lui et sa copine, avant de louer un appartement meublé à la Cité Mixta pendant 4 jours, en raison de 30 000 Fcfa la journée, en compagnie de leurs petites-amies, laissant derrière lui, sa grand-mère inquiète. Le 9 octobre dernier, le plaignant Pape Boubacar reçoit un message de sa banque, l’informant d’un retrait d’un million de son compte, alors que ni sa mère ni lui n’ont retiré le chèque. Par la suite, la banque lui a notifié que c’est Mamedou Dianka qui a effectué l’opération. Il a ainsi saisi la brigade de Foire d’une plainte contre son neveu. Interrogé, Mamedou a reconnu sans ambages les faits, mais il a accusé son ami, Pape Barro, d’avoir dépensé l’intégralité de l’argent à sa guise. Ils ont été tous les deux arrêtés et placés sous mandat de dépôt depuis le 21 octobre dernier.



Comparaissant hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, à côté de son ami, Pape Barro, le prévenu a reconnu les faits. Pour se justifier, il alléguera avoir volé l’argent pour aider les nécessiteux. Au sujet de son ami, Mamedou est revenu sur ses accusations, déclarant que son ami ne savait rien du chèque en question, qu’il l’avait seulement accompagné acheter les téléphones et, en retour, il lui a offert 8 000 Fcfa.



Pour l’avocat de Pape Barro, la responsabilité pénale de son client ne peut être retenue dans cette affaire. Il a ainsi plaidé la relaxe pure et simple. Mamedou Dianka, qui a comparu sans avocat, s’est confondu en excuses, avant de solliciter la clémence du tribunal. Convaincu de leurs culpabilités, le procureur de la République a requis une application de la loi. Rendant son délibéré, le tribunal a relaxé Pape Barro Diop et a condamné Mamedou à 3 mois ferme.



AWA SECK (Stagiaire)