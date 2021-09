samedi 4 septembre 2021 • 93 lectures • 0 commentaires

Margaret Loughrey, une anglaise de 56 ans vient d'être retrouvée morte chez elle. Gagnante de plus de 30 millions d'euros à l'Euromillions, elle clamait que cette somme avait ruiné sa vie.

Parfois le destin d'une personne tient à un billet de loterie gagnant. C'est exactement le cas de Margaret Loughrey, une britannique de 56 ans qui a eu la chance, et peut-être le malheur dans son cas, d'empocher plus de 30 millions d'euros en participant à la fameuse cagnotte de l'Euromillions. Une somme à même de changer la vie de n'importe qui, mais dans le cas de Margaret, on ne peut pas dire que l'argent ait fait son bonheur. Cette dernière a remporté le jackpot il y a huit ans et depuis, elle déclarait que cette énorme somme avait ruiné sa vie.

Jeudi 2 septembre, la police de Strabane en Irlande du Nord a retrouvé le corps sans vie de Margaret dans sa maison. Pour l'heure, sa mort n'est pas considérée comme suspecte de la part des autorités. Après l'arrivée de la police, une ambulance est intervenue sur place, mais rien n'a pu être fait pour sauver la vie de Margaret Loughrey. Un de ses voisins a déclaré au Mail Online que la ville était sous le choc de cette tragédie inattendue. "Margaret était très connue et elle faisait beaucoup de choses charitables pour la ville. Les gens sont choqués", déclare-t-il.

C'est en novembre 2013 que la vie de Margaret Loughrey a basculé après sa victoire à l'Euromillions alors qu'elle vivait à l'époque avec seulement 70 € par semaine. Elle fut surnommée par la suite "Maggie Millions" et elle décida d'investir dans l'immobilier avec une résidence, un bar et un centre de loisir. Selon la publication britannique, elle aurait légué environ la moitié de sa fortune à des associations caritatives.

"Je regrette d'avoir gagné à la loterie, bien entendu. Avant, j'étais une personne heureuse"

Malheureusement, l'arrivée de cette somme n'a pas été aussi bénéfique qu'espérée et Margaret a passé quatre mois en hôpital psychiatrique. "S'il y a un enfer, j'y suis allé et c'était terrible", déclarait-elle à l'époque. Elle a par la suite révélé que certaines personnes lui auraient volé des millions. "Je regrette d'avoir gagné à la loterie, bien entendu. Avant, j'étais une personne heureuse. Je suis un être humain et tout ce que ça a fait, c'est de détruire ma vie", se lamentait-elle. Lors de sa dernière interview, elle indiquait n'avoir plus qu'un peu plus de 5 millions d'euros.

Purepeople