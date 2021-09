jeudi 2 septembre 2021 • 68 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’agriculture est le pilier le plus important du développement d’un pays. Excepté l’innovation technologique et scientifique, avoir un système agricole performant vous permet de répondre aux besoins de consommation des citoyens de votre pays mais aussi d’exporter le surplus sur le marché mondial.

Une agriculture intensive de qualité augmente votre balance commerciale et favorise votre autonomie alimentaire. Poursuivant dans cette même logique le Président de la République Monsieur Macky SALL avait tenu des propos disant qu'il nous faut anticiper et nous organiser en nous préparant à l’ère post COVID-19.

Suivant cette logique, la coalition de l’espoir a effectué une visite d’inspection des champs agricoles exploités par Mr Abdoulaye Tine en collaboration avec les jeunes et les femmes, ce dimanche 29 août 2021. Cette ferme agricole intégrée dispose de 10 000 papayers 2 000 Citronniers gérée par quatre employés directes et des dizaines de saisonniers.



En effet, cette création d'emplois commence à chasser le chômage de plus en plus chez les jeunes de Khombole qui misent trop sur ce projet et qui s'y adhérent aussi.

Nous savons tous aussi que la fertilisation du sol à l’aide d’engrais naturels, la sélection des semences, la qualité des équipements agricoles et de l’eau, l’irrigation ou la pratique de techniques agricoles simples comme la jachère augmentent votre rendement agricole. C'est pour cette raison que M. Abdoulaye Tine a intègré une pisciculture, en phase expérimentale, une aviculture et une embouche bovine qui génère un engrais biologique qui fertilise le sol et augmente la production agricole.

Consient que le développement de l’agriculture est l’un des leviers les plus puissants sur lequel agir pour mettre fin à l’extrême pauvreté, renforcer le partage de la prospérité et nourrir toute une population. Juste pour dire que ce projet qui contribue à diminuer le taux de chômage, génère des revenus importants améliorant significativement les conditions de vie des populations environnantes.

S’inspirant de ce modèle, le candidat Abdoulaye Tine considère que l’exploitation du périmètre agricole dénommé « PONTEDERA » d’une superficie de 20 ha, constitue une impérieuse nécessité. En effet, depuis 2008, ce périmètre agricole disposant d’un forage fonctionnel, est inexploité et pourrait faire l’objet de litige foncier si aucune disposition n’est prise pour clôturer intégralement le champ et y développer des activités lucratives susceptibles d’améliorer les conditions de vie des populations impactées.

Les études réalisées montrent clairement que cette espace pourrait abriter une ferme intégrée qui aurait pu générer des ressources financières qui dépassent largement le budget de la commune de khombole, ce aurait permis de résoudre, convenablement, le chômage jeunes et des femmes.

À ce propos, le candidat de l’espoir a déjà identifié des partenaires qui pourront accompagner, techniquement et financierement, la commune de khombole pour l’exploitation de ce périmètre agricole.