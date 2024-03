vendredi 22 mars 2024 • 552 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) A une semaine du vote le Sénégal retient son souffle l’heure est grave à juste raison. En faveur de la loi d’amnistie Ousmane Sonko et son poulain et pas moins candidat aux prochaines élections présidentielles sont libérés et accueillis par une foule en liesse pour l’essentiel de jeunes gens acquis à la cause au « PROJET ».



La loi d’amnistie initiée par le Président de la République à peine promulguée le revoilà

Monsieur Ousmane Sonko en conférence de presse avec son candidat Bassirou Diomaye FAYE

tout doux, tout gentil tel un talibé devant son marabout qui l’a désigné en grand patron d’une

coalition composée de « leaders » qui capitalisent des décennies d’expériences politiques.

Cette campagne électorale est inédite et est marquée par de multiples rebondissements qui

ont failli nous coûter un second report avec le recours du parti démocratie sénégalais (PDS)

manipulé par un candidat pour lequel nous ne savons pas sa volonté réelle de participer à des

élections dans ce pays.

La vraie et réelle motivation est restée une véritable énigme. Le PDS ne

servirait-il pas de faire-valoir au Président Macky Sall accusé d’avoir voulu empêcher la tenue

des élections à quelle fin nous le saurons peut-être plus tard. Oooh la politique chez nous

comme on dit littéralement en wolof « dou eumbeu dey kheuy weussin ».

Aléa jacta est les dés sont jetés nous voilà donc sur la dernière ligne droite pour un sprint final,

qui d’entre ces candidats remportera cette course pour maintenir le Sénégal dans cette

trajectoire de croissance dans ce contexte pré-exploitation des ressources gazières et

pétrolières ou nous plonger dans des lendemains incertains pour bien longtemps que Dieu nous

en préserve.



A une semaine du vote rares parmi les prétendants que nous pouvons qualifier de sérieux nous

parlent de programme. L’exigence qu’on prête aux sénégalais ne porte pas sur ces aspects

hélas. Le débat programmatique est sans cesse occulté au profit des considérations subjectives

et émotionnelles qui risquent fort de peser sur la balance le jour du vote. Cette absence de

rigueur des électeurs dans leur écrasante majorité surtout sur la couche jeune, nous expose à

des lendemains sombres. Les cafouillages, les errements sur des questions sérieuses d’une

extrême gravité à savoir la monnaie, l’installation d’une vice-présidence taillée sur mesure

pour le patron que lui-même s’est empressé de minimiser au profit d’un poste de premier

ministre et en dernier la capitale qui pour lui devrait sans doute être ramenée en Casamance

quelle formidable idée.



Ce choix que nous sommes appelés à faire est capital, jamais les lignes de fractures n’ont été

aussi marquées entre les différents camps. Paradoxalement au même moment, nous notons

un changement radical dans la nouvelle stratégie de communication du probable futur VicePrésident à l’endroit du Président Macky Sall beaucoup plus respectueuse et avenant il ne

serait plus l’ennemi désigné, cet ennemi est tout trouvé il s’appelle Amadou Ba le candidat de

Benno visiblement le dialogue à porter ses fruits.



Après avoir fortement réfuté lors du vote du projet de loi ou ils ont hurlé urbi et orbi qu’ils ne

dialoguaient avec personne encore moins avec Macky Sall avec l’outrecuidance qui les

caractérise. La conférence de presse de Ousmane Sonko et de son poulain a été très attendue

et suivie par les sénégalais qui avaient hâte de le voir encore mieux de l’entendre dans son

nouveau costume de candidat. Cet exercice a été d’une grande importance parce que a permis

de lever un coin du voile sur la personnalité, le charisme de l’homme qui aspire à diriger le

Sénégal.



Une analyse sémiologique des détails et contours de la conférence de presse montre un

Bassirou Diomaye Faye peu sûr de lui avec une voix tremblotante, un regard fuyant écrasé par

la personnalité de son leader, marmonnant des propos à peine audible. Ousmane Sonko

dominateur en gourou comme il sait l’être lance les premières salves en direction de son ex

boss Amadou Ba la cible quoi de plus normal on est aussi en politique.

Cette attaque révèle la nature calomnieuse de ces propos, c’est sa marque de fabrique des accusations graves sur Mamour Diallo qui aurait piqué FCFA 94 Milliards, Mame M Niang de ces dires, avait même

réussi à subtilisé tout le budget lol (rires) des quatre DAC soit FCFA 29 Milliards et bien d’autres

jusque-là sans le moindre début de preuve ; il a été jugé et condamné dossier clôt. Il a

également porté de graves accusations sur le candidat du Benno Amadou Ba.

La question que je me pose c’est comment un simple agent peut alpaguer son Directeur Général et pas des moindres le Directeur Général des Impôts et Domaines, le menacer de surcroit si ce n’est pas

anecdotique dites-moi comment cela est-il possible dans une administration comme celle de

la DGID une vraie machine quoique le connaissant nous pouvons imaginer que ce discours est

destiné plus à ces Followers qu’à d’autres mais ça passe chez ceux-là, c’est ça le Sénégal de

nos jours malheureusement.



La prise de parole très attendue de Bassirou Diomaye Faye a permis de voir un homme qui

visiblement très peu sûr de lui, une absence totale de confiance en soi. Nous nous attendons à

un grand exposé sur les grandes lignes du fameux « PROJET » nous sommes restés sur notre

faim en lieu et place nous avons eu deux annonces phares voire trois qui traduisent d’une

impréparation, d’une ignorance totale de l’histoire politique du Sénégal, du rôle éminent de la

monnaie dans l’économie d’un pays et des questions sécuritaires. Ces annonces cristallisent toutes les attentions, les craintes et les peurs.

L’annonce faite sur la Vice-Présidence est aussi comme j’ai eu à la qualifier lors de ma dernière

parution d’un aveu d’incapacité tout comme la formule le slogan DiomayMoySonkoMoyDiomay pour partager le pouvoir avec son leader parce que conscient qu’il n’en a pas les capacités, la carrure et les compétences qu’on lui prête.

Après s’être ravisé ils envisageraient maintenant de prévoir cette réforme pour le second mandat à quoi bon l’annoncer maintenant ça sent l’escroquerie politique pour profiter de ce qui reste de l’aura de

son patron.

L’annonce de réforme concernant la sortie du franc CFA a été faite de façon très laconique

comment on ne sait pas encore. On se rappelle tous quand son boss a été élu Maire de

Ziguinchor une des premières propositions c’était la création d’une monnaie locale depuis il

n’en parle même plus. Sur cette question précise nous attendons la réaction des Etats et

organisations sous régionales (CEDEAO et l’UEMOA) avec qui nous partageons la monnaie et

l’espace géoéconomique.



La dernière annonce faite ce samedi en déplacement dans le sud sans doute pour plaire à nos

parents Diola que la Casamance devrait être la capitale du Sénégal est d’une extrême gravité.

Cette partie du pays frontalière avec la Gambie et la Guinée Bissau où la paix n’est pas

totalement encore revenue. Des villages entiers désertés par les populations, des champs

agricoles inexploitables et totalement minés comment peut-on un instant imaginer déplacer

la capitale sur cette zone.



Du côté du Benno Amadou Ba quant à lui compte s’appuyer sur le PSE (Plan Sénégal Emergent)

horizon 2035 qu’il connaît bien pour avoir été un acteur principal dans sa conception et dirigé

la délégation sénégalaise au groupe consultatif de Paris de Février 2014 deux ans après la

seconde alternance et en 2018 avec les succès que nous connaissons. Cette option à mon sens

est cohérente et logique mais devra forcément obéir à des réformes sur bien des aspects pour

plus de pertinence et d’impact sur les problématiques soulevées plus haut.



Les sénégalais sont fatigués oui sans doute malgré tous les investissements consentis par l’Etat

du Sénégal avec un taux de croissance d’année en année qui avoisine les 6% pas assez. Nous

avons l’obligation d’aller vers des croissances à deux chiffres pour avoir un impact réel sur la

vie le chômage des jeunes et la vie des sénégalais de façon plus générale.



Ce qu’on attend d’Amadou Ba Président de la République du Sénégal si les sénégalais en

décident, c’est d’accélérer la cadence dans la prise en charge des besoins exprimés par les

sénégalais. De travailler à la réduction des inégalités sociales, de renforcer la transparence

dans la gestion des ressources et dans le choix des hommes les critères de compétence doivent

être de mise et aussi sur les questions de redevabilité.



Nous pensons que la réflexion devrait être axée sur les moteurs de la croissance. Identifier ces

secteurs qui la tirent et faciliter l’accès des jeunes à ces emplois par une formation

professionnelle de qualité dans le contexte préexploitation du gaz et du pétrole qui offrent

énormément de débouchées de toute sort. Nous devons renforcer la qualité dans le système

éducatif pour donner plus d’aptitude aux jeunes. Une bonne partie de la croissance profite aux

entreprises étrangères le transfert des compétences dans le cadre des partenariats devrait être

une réalité pour le bien des sénégalais et s’inspirer des modèles qui marchent ailleurs.

L’autre aspect qui nous semble aussi d’une grande importance c’est de veiller à la

transformation sur place de nos matières premières telles que l’anacarde, l’arachides, les

matières premières extractives et autres il faut impérativement procéder à la

réindustrialisation de ce pays si on veut réellement offrir de l’emploi à nos jeunes et sortir de

ces situations chaotiques.



Entre l’amateurisme, l’incompétence, la médisance et l’aventure je choisis la sérénité,

l’expérience, la compétence et l’expertise dans la conduite des affaires de l’état.

Nous appelons encore les sénégalais à un choix de raison sans la paix et la stabilité rien n’est

possible.



Alassane C Faye

Dakar Sénégal