vendredi 19 avril 2024 • 204 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) "Jeunes du pays, voulez-vous avoir une idée sur les potentialités et opportunités de l’industrie minière, pétrolière et gazière ?" Rendez-vous demain samedi 20 avril 2024, à partir de 09 heures 30, à la salle des banquets de l’esplanade des Mosquées de Tivaouane.

La Cellule Zâwiya Tîjâne, structure chargée de la promotion et de la communication de la Hadra Malikia de Tivaoune, y organise en partenariat avec le COSKAS, chargé de l’organisation des évènements religieux et le Secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (ST-CNSCL), bras technique du ministère du Pétrole et des Energies, un forum sur le thème : “potentialités et opportunités des industries extractives au Sénégal”.

PUBLICITÉ

Vous y trouverez des experts de haut niveau qui animeront des panels portant sur plusieurs sujets dont le contenu local, ses retombées, son impact sur les communautés en termes de création d’emplois, les entreprises locales en termes de gain de marchés de fourniture de biens et services et l’Etat en termes de fiscalité notamment et la réglementation qui le régit.

PUBLICITÉ

Cette rencontre se tiendra en marge de la première Foire internationale des Dahiras du Sénégal (FIDAS).

Elle est en conformité avec les orientations du Khalif général des Tîjânes, Serigne Babacar Sy Mansour, en faveur de la jeunesse, notamment celle du département de Tivaouane.