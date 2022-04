dimanche 3 avril 2022 • 143 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Quelque 13 146 cas de Covid-19 ont été répertoriés dimanche en Chine, le chiffre le plus élevé depuis le pic de la première vague il y a plus de deux ans, ont annoncé les autorités sanitaires.

Quelque 13 146 cas de Covid-19 ont été répertoriés dimanche en Chine, le chiffre le plus élevé depuis le pic de la première vague il y a plus de deux ans, ont annoncé les autorités sanitaires. Il s'agit de «1455 patients avec des symptômes» et de «11.691 asymptomatiques», et «aucun nouveau décès n'a été signalé», a déclaré la Commission nationale de santé dans un communiqué, alors que le variant Omicron, très contagieux, s'est étendu à plus d'une douzaine de provinces.



RFI