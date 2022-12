samedi 24 décembre 2022 • 417 lectures • 0 commentaires

Kely Cristina Nascimento, l'une des filles de Pelé, a publié vendredi soir une photo de la légende brésilienne atteinte d'un cancer sur son lit d'hôpital à Sao Paulo, avec comme légende « une nuit de plus ensemble ».

La santé du roi Pelé vacille. Trois semaines après son admission à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo, son état suscite toujours des inquiétudes. Mercredi, les médecins ont publié un communiqué reconnaissant une progression de son cancer du colon. « On est toujours là, dans la lutte et dans la foi. Une nuit de plus ensemble », a écrit sa fille Kely Cristina Nascimento sur Instagram. On peut la voir enlacer son père de 82 ans, alité et dont on ne perçoit qu'un côté du visage.



