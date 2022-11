"La jeunesse de la Casamance va payer la caution du président en 2024"

jeudi 24 novembre 2022

iGFM - (Dakar) "Pour 2024, on va non seulement investir le président Macky Sall, mais on va payer la de 30 millions FCFA caution pour la présidentielle. On lui donne rendez-vous, au mois de Décembre pour remettre l'argent" a déclaré Papis Baldé, président du conseil régional de la jeunesse et coordonnateur de la jeunesse républicaine de la Casamance, en marge d'un forum tenu à Ziguinchor.

Avant de poursuivre: "On a décidé de faire des cotisations de 5000. Avec 6000 personnes, cela fera 30 millions FCFA et un parrainage de 50 000 personnes. La réélection du président Macky Sall n'est pas négociable, le président ne peut pas laisser le pays tomber entre les mains de personnes peu crédibles."

Par ailleurs, il est revenu sur quelques réalisations du président Macky Sall en Casamance, notamment le Pont de la Sénégambie, le pont de Marsassoum, le Rn6 Kolda-Diaobé, la boucle du Blouf, qui permet aujourd'hui aux payasans d'écouler leurs produits. La crise casamançaise a pu connaître une issue heureuse et permettre à la Casamance de retrouver la paix. "Il y a 10 ans, à partir de 18h on était enfermé dans notre propre zone de cponfort, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, on souffle les bougies de la paix" se réjouit-il.

Tout cela, "grâce au leadership du président Macky Sall, à ses plaidoyers et sa communication, il a su harmoniser et remettre le Sénégal sur les rails du développement, la Casamance l'a compris, le MFDC l'a compris, ils ont déposé les armes, ils ont signé un accord de paix et cela va au profit des jeunes de la Casamance".

Aussi, il a su corriger l'injustice sociale entre les villes et les villages, grâce à la bourse sociale, les écoles et les universités dans les régions, ce qui fait qu'aujourd'hui, un jeune de Ziguinchor n'a pas de complexe face à un jeune de Dakar" soutient-il.

