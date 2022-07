dimanche 24 juillet 2022 • 875 lectures • 0 commentaires

iGFM- Au cours de la journée, les conditions météorologiques resteront favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur la quasi-totalité du pays, notamment sur les régions proches du littoral.

Toutefois le temps sera stable au courant de la nuit allant à la matinée de demain sur une bonne partie du territoire.



En raison des pluies prévues sur le pays, les températures accuseront une baisse sur l’ensemble du territoire, particulièrement sur le littoral où ces valeurs oscilleront entre 30 et 33°C.



Par contre sur l’Est du pays, la chaleur restera de mise avec un pic de 35°C. Les visibilités seront bonnes.



Alerte: Des orages et pluies accompagnés de vents assez forts sont attendus sur tout le littoral y compris Dakar, Thiès et Ziguinchor, au cours de cette matinée et en début d'après-midi.