L'opération de sécurisation du magal, grandeur nature lancée par la police nationale a déjà livré des résultats satisfaisants. La révélation est du Directeur de la Sécurité Publique (DSP), Ibrahima Diop. Il a fait état de 1179 personnes interpellées et d’une importante quantité de drogue saisie à 48 du Magal.

«Dans le cadre de la sécurisation du grand Magal de Touba et conformément ex instructions du DOPN, la police nationale a déployé un dispositif à hauteur de cet événement religieux Ce dispositif prend en compte les différentes étapes du grand magal a savoir avant, pendant et après le Magal. Avant le Magal, des opérations de sécurisation ont été effectuées du 01 aout à nos jours. C'est ainsi que le commissariat spécial de Touba et ses secondaires, le commissariat urbain de Mbacké, la brigade régionale de stupéfiant de Diourbel ont déroulé un planning DE SÉCURISATION DES PERSONNES ET DES BIENS ayant permis d'engranger des résultats satisfaisants», a-t-il annoncé en conférence de presse.

L'autorité policière précise qu’à ce jour, 1179 personnes ont été interpellées grâce au dispositif déployé.

«1179 Personnes ont ètè interpellées dont :: 791 pour vérification d'identité, 69 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien, 12 pour vagabondage, 44 pour ivresse publique manifeste, 15 pour détention et usage de produits cellulosiques, 11 pour abus de confiance, 81 pour vol, 05 pour vol de bétail, 13 bandes démantelées pour association de malfaiteurs et vol en réunion, 07 cybercriminalité, 01 pour viol sur mineur, 02 pour détention d'arme blanche, 18 pour rixe sur la voie publique, 10 pour violence et voie de fait, 02 pour menace de mort, 04 pour homicide involontaire par accident de la circulation, 49 Pour nécessité d'enquête, 03 pour conduite sans permis de conduire, 02 pour violence à ascendant, 07 pour recel, 14 pour coups et blessures volontaires, 01 pour escroquerie, 01 pour rébellion et outrage à agent», explique le patron de la la Sécurité Publique.

Le commissaire divisionnaire, Ibrahima Diop a annoncé par ailleurs, que le dispositif composé cette année, de près de 4000 policiers a également permis d’effectuer d'importantes saisies de drogue. «Onze kilogrammes six cent vingt-quatre grammes (11,624kg) de chanvre indien Cent (100)», ont été saisis selon lui.