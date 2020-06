l’ANRAC pour une reprise normale des cours à Ziguinchor

iGFM – (Ziguinchor) – Le Directeur Général de l’ANRAC a répondu ce lundi matin à l’appel lancé par le Chef de l’Etat Macky Sall. Ansou Sané puisse que c’est de lui qu’il s’agit, a remis aux établissements scolaires de son quartier et des quartiers environnants de Soucoupaye un lot de 1.000 masques et des gels hydro alcooliques pour leur permettre de bien démarrer la reprise des cours prévue demain, mardi 02 juin 2020. La cérémonie a été organisée à cette occasion à l’école David Carvalho de Soucoupapaye, école où M. Sané a fait ses pas. C’était en présence des directeurs et présidents d’APE de ces écoles ainsi que les Chefs de quartiers et d’autres notables et chefs religieux et coutumiers. « Il s’agit pour moi de répondre à l’appel lancé par le Président de la République, Macky SALL pour créer les conditions d’une bonne reprise des enseignements et apprentissages le 02 juin 2020. Ce don est destiné aux écoles et collèges polarisant les trois quartiers de Soucoupapaye, Djirigho et de Coboda.

En plus, nous toucherons le marché du quartier et le poste de santé avec des dispositifs de lavage de mains, des cartons d’eau de javel, de madar et des thermos flashs. Il s’agit d’écoles qui se sont toujours distinguées par la qualité de leurs résultats aux examens dans la commune. C’est pour moi une fierté, un devoir voire une obligation d’apporter cette modeste contribution pour accompagner ma communauté. Je me réjouis de savoir que le l’Etat a pris toutes les dispositions pour un démarrage correct des enseignements et un respect des dispositions prévues dans le protocolaire sanitaire», a laissé entendre le Directeur Général Ansou Sané.

IGFM