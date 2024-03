mercredi 27 mars 2024 • 134 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "Nous avions rêvé de transformations positives et de ruptures constructives, Nous savions que le changement était possible, Nous avons souhaité voir notre pays le Sénégal debout et au service de toutes les Sénégalaises et Sénégalais.

Un 5eme Président de la République a été élu, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, pour être au service exclusif de la Nation. Qu’il soit ici vivement félicité !

L’espoir suscité, autour de et par Ousmane SONKO accompagné par des Patriotes convaincus, s’est concrétisé. Nos remerciements à tous les militants, à tous les Patriotes.

Aujourd’hui, plus que la victoire du PASTEF, c’est le triomphe de la démocratie sénégalaise et des valeurs de justice, de justice sociale, d’éthique et de probité morale, socle de notre Vivre Ensemble. C’est l’occasion de remercier tout le peuple sénégalais. En effet, c’est la victoire des Sénégalaises et Sénégalais qui ont cru au Projet de société que nous incarnons et qui débouchera forcément sur l’avènement d’un Sénégal nouveau, souverain et prospère.



Le chemin vers la restauration de l’Etat de droit a été difficile. Des vies nous ont été arrachées, hélas ! Mes pensées émues vont à toutes ces personnes qui nous ont quittées, puissent-elles reposer en paix. Elles vont également à toutes ces personnes écorchées vives, à ces familles éplorées, puisse chacune d’entre elles trouver dans une solidarité fraternelle la force de se relever et d’avancer.



Les attentes sont grandes et légitimes : nos jeunes veulent être formés et travailler, nos femmes souhaitent s’autonomiser et contribuer à l’économie et à la vie de nos cités, nos travailleurs désirent de meilleures conditions d’existence, nos territoires méritent d’être valorisés et protégés, les dynamiques de nos populations ne demandent qu’à être renforcées, nos institutions repensées… Ce sera dans le travail acharné, l’abnégation et l’intelligence collective que nous allons y répondre. Les défis sont importants et les enjeux multiples et imbriqués. C’est ensemble que nous les relèverons, à Ziguinchor, comme partout au Sénégal.



Ziguinchor, ma région, se relèvera ! Nous le croyons et nous y travaillons. Nous restons engagés et mobilisés pour la valorisation du capital humain, pour un développement économique, social et solidaire et pour l’attractivité de nos territoires. Ziguinchor se relèvera, dans une paix consolidée et une solidarité retrouvée.



Puisse Ousmane SONKO continuer à travailler pour le Sénégal et pour sa commune, Ziguinchor.

Mission féconde à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, Président de ma République du Sénégal.



Vive la République !

Vive le Sénégal !

Dr Ananias Georges Mansaly

Président du conseil départemental de Ziguinchor