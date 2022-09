vendredi 30 septembre 2022 • 336 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a enregistré deux recours, un de la Fédération chilienne et l'autre de celle du Pérou, contre la décision de la FIFA d'autoriser l'Équateur à disputer la Coupe du monde, rapporte L'Equipe.

Le Chili n'a pas dit son dernier mot. Ce vendredi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé avoir enregistré un recours de la Fédération chilienne de football contre la décision de la FIFA d'autoriser l'Équateur à disputer la Coupe du monde malgré les allégations selon lesquelles il aurait aligné un joueur inéligible.



Le 16 septembre dernier, la FIFA avait rejeté en appel, comme elle l'avait fait en première instance, la plainte du Chili au sujet de l'éligibilité de Byron Castillo. Ce dernier avait participé à huit matches avec la sélection équatorienne dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Le Chili, qui a terminé septième de la zone Amsud, avait déposé une plainte concernant « la possible falsification des documents accordant la nationalité équatorienne » au joueur. Selon le Chili, il existe « d'innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas ».



Décision attendue le 10 novembre



Le TAS a déclaré avoir également accepté un appel de la Fédération péruvienne (FPF). Le Pérou, cinquième, a raté la dernière place automatique mais s'est qualifié pour le barrage intercontinental, perdu contre l'Australie (0-0, 5-4 t.a.b.). .



« L'appel déposé par la FPF est dirigé contre l'association équatorienne de football (FEF) et la FIFA. La FPF demande que l'Équateur soit exclu de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et remplacé par le Pérou, qui est le meilleur finaliste », a déclaré le TAS dans une déclaration.



La Fédération chilienne demande quant à elle de déclarer le joueur inéligible pour les 8 matches disputés lors des éliminatoires, ce qui donnerait matches perdus à l'Équateur et placerait le Chili à la quatrième place des qualifications de la Coupe du monde en Amérique du Sud. Une décision est attendue d'ici le 10 novembre, quelques jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde le 20 novembre, l'Équateur devant affronter le Qatar dans le groupe A où évoluent également le Sénégal et les Pays-Bas.