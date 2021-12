vendredi 10 décembre 2021 • 77 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Driss junior Diallo Directeur Général de l’organe de régulation du système de récépissé d’Entrepôt de Marchandises au Sénégal a participé sur invitation de Mme le ministre Assome Diatta à la deuxième séance du Conseil National de Commercialisation des Productions Agricoles qui s’est réuni ce Jeudi 09 Décembre 2021 à Diamniadio au sein du Ministère Commerce et des PME.

L’objectif de cette rencontre, qui se veut constructive, est de faire le point sur le dispositif de commercialisation mis en place et de voir dans quelle mesure des jalons supplémentaires peuvent être posées.

Depuis son accession à la magistrature suprême, le Président Macky SALL a mis le secteur de l’Agriculture au cœur des priorités afin d’apporter des réponses aux défis du développement économique et social en vue d’une croissance forte, inclusive et durable au grand bénéfice des populations.



Dans le cadre de cette politique, des résultants importants ont été obtenus en termes de volume de production.



Malgré ces résultats encourageants, le secteur agricole reste toujours confronté aux contraintes de marché, de prix, de stockage et de commercialisation, en général occasionnant d’énormes pertes au détriment des producteurs et des consommateurs.



Dans un tel contexte, une approche inclusive, participative, multi institutionnelle et multi acteurs constitue un impératif.



C’est pourquoi, le cadre national de commercialisation des produits agricoles servira d’instance d’échanges, de planification et de proposition de solutions pour une meilleure commercialisation des productions agricoles nationales.



Faudrait-il le rappeler, le 25 août 2020, le Ministre du Commerce et des PME avait procédé à l’installation du Conseil national de commercialisation des productions agricoles et avait demandé aux Gouverneurs de Région d’installer des Conseils régionaux.

Au cours des échanges, l’Organe de Régulation du Système de Récépissé d’Entrepôt de marchandises au Sénégal (ORSRE) a eu l'occasion de partager les missions, objectifs et surtout les résultats obtenus dans la commercialisation de l’anacarde. En effet, le SRE a permis le stockage de plus de 3000 tonnes cette année et un financement de près de 3 milliards.

L'ORSRE a aussi informé de ses activités en cours dans le bassin arachidier élargi, avec une sélection de 51 entrepôts en phase d'agrément pour soutenir la commercialisation de l'arachide.