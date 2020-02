Le discours extrêmement poignant de Vanessa, la veuve de Kobe Bryant

La cérémonie publique en hommage à Kobe Bryant au Staples Center de Los Angeles a débuté ce lundi en chanson, avec l’apparition sur scène de Beyoncé, venue chanter les titres préférées du basketteur américain, disparu le mois dernier dans un tragique accident d’hélicoptère.

En animateur de cette cérémonie placée sous le signe de l’émotion, Jimmy Kimmel a été le premier à tenir un discours vibrant pour son ami. Puis c’est l’épouse du défunt, Vanessa Bryant, qui s’est avancée vers le pupitre, encouragée par une standing ovation d’un public très nombreux composé de stars et d’anonymes, venues remplir une salle qui fut le théâtre des exploits du « Black Mamba ».

WATCH: Beyonce performs with choir at memorial honoring Kobe Bryant, Gianna Bryant and seven others killed in January helicopter crash https://t.co/9zOQDa3qKz pic.twitter.com/6IGB5rHcE2

Sur une grande scène disposée au centre du Staples Center, entourée de roses, Vanessa Bryant a très longuement évoqué sa fille Gianna, rappelant tout l’amour qu’elle lui portait: « Gigi était mon rayon de soleil. Elle a illuminé chacune de mes journées. Elle me manque tous les jours. Je l’aime tellement », a-t-elle dit avec un courage qui force le respect.

Sa voix s’est encore envolée lorsqu’elle s’est souvenue du rire « pur et authentique » de sa petite fille disparue. « Dieu savait qu’il ne pouvait pas être sur terre l’un sans l’autre. Il devait les ramener à la maison pour les avoir ensemble », a-t-elle encore déclaré, pour témoigner avec force de la relation très forte qui unissait Gianna Bryant à son père.

"God knew they couldn't be on this Earth without each other, he had to bring them home to have them together." Watch Vanessa Bryant's emotional eulogy #KobeFarewell https://t.co/ww51ZxTqzn pic.twitter.com/sNZ2fSAWIr

— Variety (@Variety) February 24, 2020