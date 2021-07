lundi 5 juillet 2021 • 103 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le bien fait n’est jamais perdu disait Jean LeBon, une citation qui vient fortifier les actions d’une femme qui s’est engagé depuis son arrivé à la Direction de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement. Le Dr Annette Seck Ndiaye ne cesse de mener des actions tant dans le domaine Social mais aussi économique qui lui a valu une récompense venant de plus la haute autorité du pays.

Comme chaque année, le chef de l’Etat récompense les meilleurs travailleurs du pays en les élevant au grade de chevalier de l’ordre du Lion. En effet dans cette liste figure, Dr Annette Seck Ndiaye, Directrice de la Pharmacie Nationale de l’approvisionnement.

Une information que la dame à partagé dans sa page Facebook pour magnifier cette distinction. “Je voudrais remercier très sincèrement Mr le Président de la République Son Excellence Macky Sall pour m’avoir promu au Grade de Chevalier de l’Ordre du Lion, distinction qui m’honore à plus d’un titre et que je dédie à tout le personnel de la PNA sans lequel rien n’aurait été possible .” a t-elle poste sur le mur de sa page Facebook.

Rappelons qu’elle a été récemment été reçu par le khalife général de Talisma El Hadj Sidya Diaby avec la délégation du CEJEM conduite par sa Présidente Dr Annette Seck Ndiaye lors de la ziara annuelle de Feu Cheikh Mouhamadou Fode Diaby Gassama.

Par la occasion elle avait effectué une visite de courtoisie aux 20 autres femmes du GIE Signo Kano de Torankacounda qui subissaient une session de formation en éducation financière, gestion de projets et en entrepreneuriat.

Des modules importants qui leur permettront d’améliorer leur capacité managériale et d’entretenir leurs propres business par le biais de l’association BALAFON créée en 2018 pour promouvoir le développement local par le renforcement du capital humain et l’autonomisation progressive de ces vaillantes femmes.