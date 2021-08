mercredi 4 août 2021 • 301 lectures • 0 commentaires

Actualité 7 heures Taille

iGFM (Dakar) L’accident de la circulation qui a causé la mort de 14 personnes est un des principaux sujets au menu des quotidiens reçus mercredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Une collision entre un minibus et un car Ndiaga Ndiaye a fait 14 morts et plusieurs blessés mardi matin au croisement de Guédé, dans le département de Podor. Le minibus en provenance de Dakar se rendait dans la région de Matam.

Parmi les victimes se trouvent des membres d’une famille qui étaient partis à Dakar pour des obsèques.

’’14 morts dans le violent choc de Guédé, une vingtaine de blessés’’, affiche à sa Une Vox populi. ’’10 femmes périssent, de même que les deux chauffeurs. La majorité des décédés issus de la même famille. Le ministre des Transports met en cause le facteur humain et révèle une surcharge des véhicule’’, souligne le journal.

L’Observateur présente ‘’les visages de l’hécatombe’’. ’’L’écrasante majorité des victimes sont domiciliées au village de Agnam Goly. D’étroits liens de parenté unissent la plupart’’, écrit le journal.

Enquête évoque le cas de la famille Fédior qui a perdu 10 de ses membres.

A en croire Libération, le rapport d’enquête révèle que le chauffeur du minibus s’est endormi au volant avant de se retrouver en face du véhicule Ndiaga Ndiaye.

Abordant la question de l’insécurité routière, Le Soleil note que 1836 accidents ont été enregistrés en 7 mois.

Selon L’As, ‘’les routes singent la Covid-19’’. ‘’Une collision de voitures fait 14 morts alors que la Covid-19 a tué 09 personnes, hier’’, rapporte la publication.

Concernant la lutte contre le coronavirus, les quotidiens reviennent sur la décision de l’Etat de prendre en charge le coût de l’oxygène dans les structures privées.

Selon Kritik, ‘’Macky Sall sécurise le nerf de la guerre’’. ‘’L’Etat assure la gratuité de l’oxygène’’, salue Lii quotidien.

En politique, Le Quotidien aborde la question des inscriptions sur les listes électorales et note que Macky ‘’rejette’’ la proposition du Front de résistance nationale (FRN).

’’La circulaire de Macky Sall à l’endroit de ses militants est pleine d’enseignements. En demandant à ses hommes d’+appuyer ceux qui ne disposent pas de la pièce d’identité nécessaire à leur inscription sur les listes électorales+, le chef de l’Etat semble avoir rejeté la mesure transitoire exceptionnelle+ souhaitée par l’opposition. Le leader de l’APR a par ailleurs demandé à ses camarades de +rester attentifs aux orientations+ du parti’’, écrit le journal.

La publication rappelle que le FRN ’’avait souhaité, le week-end dernier, une simplification de la procédure d’inscription par une +mesure transitoire exceptionnelle+ permettant aux primo-votants de s’inscrire sur les listes électorales sur présentation d’un extrait de naissance et d’un certificat de résidence’’.

Au sujet des inscriptions sur les listes électorales, Walfadjri constate que ’’l’opposition investit la toile’’. ’’’Bloqués par la crise sanitaire, avec ses restrictions, qui les empêchent de mener un travail de terrain dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales, les opposants investissent la toile. Une belle opportunité pour atteindre les primo votants, particulièrement ciblés’’, rapporte Walf.

APS