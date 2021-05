mercredi 12 mai 2021 • 69 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le journal L’INFO tombe dans l’escarcelle du magnat sénégalais de l’hôtellerie. Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, le PDG du groupe hôtelier King Fadh Palace a dû mobiliser des tunes pour s’adjuger la publication tabloid papier L’INFO du journaliste Mamadou Thierno TALLA. Derrière ce rachat, une grosse opération de Com pour relooker son image ternie par ses détracteurs

Les masques tombent. Racheté à coups de millions de nos francs avec une recrue de journalistes futés, débauchés ça et là, le quotidien L’INFO qui garde toujours ses anciens locaux sis à l’immeuble Hermès Cité Keur Gorgui, a bien passé sa lune de miel avec son nouveau repreneur Mamadou Racine SY, PDG du complexe hôtelier King FAHD Palace.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, derrière ce rachat, le bailleur de fonds Mamadou Racine SY entend ripoliner son image et détenir un media d’influence et de pression en perspective des prochaines et décisives joutes électorales.

Depuis les années 2000, la quasi totalité des médias sénégalais se sont mis en mode VIP Business pour tirer les ficelles dans un contexte d’ébullition politico-médiatique sans merci. Leaders politiques, entrepreneurs privés et hommes d’affaires s’investissent dans ce créneau.

Autres enjeux précis de rachat du tabloid L’INFO: désamorcer la bombe sociale des travailleurs ultra-belliqueux du King Fadh, la bataille de Podor et la présidentielle de 2024.

Confidentiel Afrique