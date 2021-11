vendredi 5 novembre 2021 • 165 lectures • 0 commentaires

IGFM - Après une pause jugée très longue par ses inconditionnels, le «roi du Mbalax» est de retour. Il a concocté un album avec des morceaux de haute facture, riches en sons, distillés par son talentueux orchestre «le Super étoile». «C’est du lourd, du très lourd ! », lâchent des membres de son staff qui ont eu la chance d’écouter l’album en primeur.

Le cover a été rendu public ce vendredi et le titre est dévoilé par la même occasion. L’album est intitulé «Mbalax». Inutile de vous dire qu’il fera trémousser certains et tortiller d’autres, avec les envolées lyriques d’un Youssou Ndour au mieux de sa forme, la guitare du virtuose Jimmy Mbaye, le «tama» salace de Assane Thiam, les incursions ô combien sulfureuses de Mbaye Dièye Faye et la touche professionnelle des autres membres de l'orchestre. On s’impatiente déjà. Vivement le 12 novembre, date de sortie de cet album prometteur.

