iGFM - (Dakar) La mobilisation des ressources fiscales constitue un réel problème au sein des Collectivités territoriales (CT) en Afrique et particulièrement au Sénégal. C’est dans ce cadre que le programme Gouvernance locale pour le développement de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID GoLD), a appuyé le développement d’un outil de dématérialisation des procédures de collecte des taxes valeurs inactives (taxes communales) à travers l’application dénommée « Yelen Taxe » (YT

Cet outil innovant est basé sur l’utilisation efficace des technologies de l’information et de la communication pour améliorer la collecte des recettes fiscales des collectivités territoriales.

L’application est dotée de deux interfaces : une interface mobile avec des terminaux de collecte mis à disposition des collecteurs et contrôleurs et une interface web dédiée aux Maires et aux Trésoriers Payeur Régional (TPR) avec des habilitations leur permettant de voir en temps réel la collecte des taxes sur le terrain et de faire le suivi- évaluation du recouvrement.

Outil technologique proposé par Enda Ecopop dans le cadre du Consortium avec GoLD, son développement et son implémentation technique sont entièrement financés par les fonds de USAID. Grâce à son appui financier, toutes les étapes du processus d’expérimentation sont réalisées à savoir la conception technique, l’acquisition du matériel, le déploiement du système, la formation et la collecte sur le terrain.

L’expérimentation dans les 4 communes-test de Koumpentoum (Tambacounda), Kédougou, Bagadadji (Kolda) et Tanaff (Sédhiou) a produit des résultats satisfaisants. Après une année de collecte, les taux de recouvrement ont été multipliés par trois, voire par quatre démontrant une évolution de 497% à Tanaff, 86% à Kédougou, 255 % à Koumpentoum et 100% à Bagadadji.

Sous le portage de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT), le Programme USAID GoLD appuie l’organisation d’un atelier de partage et de capitalisation de cette expérimentation. L’objectif est d’offrir un cadre d’évaluation, d’échanges et de partages des résultats et succès ainsi que les défis et perspectives de la phase test.

En effet, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a entrepris depuis quelques années d’importants chantiers en adaptant ses structures pour une meilleure prise en charge des finances locales avec notamment la création de la Direction du Secteur Public Local (DSPL).

La DSPL travaille à la mise en place de nouveaux outils pour une meilleure gestion des collectivités territoriales. C’est dans ce sens qu’elle a initié la réécriture du logiciel de gestion des collectivités territoriales (GFILOC) sous forme de système intégré de gestion des finances locales. Le Sénégal a, par ailleurs, demandé et obtenu son adhésion au Partenariat pour le Gouvernement Ouvert (PGO) qui vise entre autres principes une dématérialisation des procédures administratives.

Dès lors, le partage des résultats et succès ainsi que les défis et perspectives de cette expérimentation trouve toute son importance.