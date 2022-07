dimanche 17 juillet 2022 • 460 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

iGFM - (Dakar) Visite à Grand Yoff de la tête de liste départementale de BBY à Dakar. Ibra SECK, Directeur des Carrières a déroulé le tapis rouge au Ministre Alioune Ndoye et sa délégation à Khar Yalla.

C'est à travers une très forte mobilisation que les responsables de BBY de Khar Yalla autour de Ibra SECK ont accueilli leurs frères et sœurs du Comité électoral départemental de Dakar.

PUBLICITÉ

Ainsi, n'eût été l'étape de Khar Yalla, la visite du Comité électoral départemental de BBY à Grand Yoff serait vouée à l'échec car celle-ci a été entachée de prises de gueules entre certains responsables au niveau du marché de la Commune.

PUBLICITÉ

Quartier cosmopolite et abritant le plus grand centre de vote de la Commune de Grand Yoff, Khar Yalla reste la contrée électorale la plus convoitée du fait de son poids électoral.

Comme indiqué par leur chef de fil, le Président Macky SALL, les responsables de BBY ont mis l'accent sur les visites de proximité.



Ce faisant, ils ont tour à tour rendu visite aux notables de la communauté Casamasaise établie à Grand Yoff où ils ont eu droit à un accueil magestueux rythmé par des sons endiablés du "Bouguerebo" (danse des diolas) ainsi que du "Jambo ndonk" (danse mandingue à l'aide de petites branches).

Après un très riche entretien avec cette communauté qui représente le tier de l'électorat de Grand Yoff, la délégation s'est rendue chez le guide religieux Niassene, Papa Boubou SY puis chez Sokhna Mame Faty Mbacke, petite fille de Serigne Fallou ainsi que chez Serigne khadim Ndiaye Moucabaro.

Au sortir de ces trois visites auprès des dignitaires religieux où ils ont recueilli des prières, la délégation a effectué le déplacement auprès des familles menacées de déguerpissement à Khar Yalla, une manière de marquer sa solidarité à l'endroit de celles-ci.