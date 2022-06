Législatives France : Pas de majorité absolue pour E. Macron

Les électeurs français étaient appelés aux urnes, dimanche, pour le second tour des élections législatives. À 20 h, les estimations donnent Ensemble ! avec 224 sièges, donc sans majorité absolue, suivi de la Nupes à 149 sièges et le Rassemblement national à 89 sièges. La droite arrive quatrième avec 78 sièges. Suivez les résultats et les analyses du scrutin sur France 24.

Quel visage aura l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour le second mandat d'Emmanuel Macron ? Les premières estimations, selon Ipsos/Sopra Steria pour France 24, montrent la percée du Rassemblement national à 89 sièges (en 2017, seuls 8 élus FN avaient réussi à s'imposer).



La coalition présidentielle n'aura pas de majorité absolue, avec 224 sièges.



La Nupes arrive 2e avec 149 sièges. La droite LR-UDI-DVD tombe à 78 députés, et devient une force politique avec laquelle la majorité présidentielle devra composer.



Le camp du président réélu le 24 avril, qui appelait de ses vœux une majorité "claire et solide", est loin de la majorité absolue fixée à 289 sièges.

